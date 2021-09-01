Экс-следователь и адвокат из Махачкалы получили больше 3 лет колонии за хищение 2 млн

В районном суде Махачкалы сообщили, что бывший следователь и бывший адвокат заслушали свой приговор. Они пошли под суд за мошенничество на 2 миллиона рублей.

- Суд признал виновными в совершении мошенничества в особо крупном размере с использованием служебного положения бывшего старшего следователя управления МВД по Махачкале Мухтара Таймасханова и адвоката Романа Амирханова. Последний был также признан виновным в фальсификации доказательств, повлекших тяжкие последствия. Таймасханову суд назначил 3,5 года колонии общего режима, Амирханову - три года восемь месяцев колонии общего режима, - сказано в сообщении ведомства.

Также они должны оплатить компенсацию в более 2 миллиона рублей.

По данным ведомства, следователь приостановил работу по уголовному делу против жителей Дагестана. Они подозревались в хулиганстве. Бывший служитель правопорядка нашел адвоката, вступил с ним в сговор и подменил важные документы.

После этого они направили иск в суд от имени бывших подследственных вместе с иском о компенсации вреда за незаконное уголовное преследование. На этом основании суд взыскал с Министерства финансов России 2 млн рублей в счет компенсации морального вреда, а также 40 тысяч рублей за расходы на адвоката.