Вклад в здоровье

Фото: банка "Уралсиб".

Как сделать так, чтобы в сложных условиях карантина и пандемии, в период высокой угрозы заболеваемости правильно наладить функционирование огромного коллектива? Как мобильно перестроить процессы, чтобы сохранить здоровье и безопасность сотрудников, минимизировав заболеваемость?

Татьяна Ведькалова, директор по управлению персоналом Банка УРАЛСИБ: «Период пандемии оказался непростым не только для банка, но и для рынка в целом. Нами была проделана колоссальная работа длиною почти в год, чтобы каждый сотрудник Банка УРАЛСИБ чувствовал себя максимально защищенным. Мы стараемся делать все, чтобы поддержать наших коллег в этот сложный период».

На вручении премии «FINAWARD»-2021 жюри высоко оценило эти достижения и отметило менеджмент Банка УРАЛСИБ наградой в номинации «Эффективная работа в сфере управления кадрами в период пандемии».

Премия инноваций и достижений финансовой отрасли «FINAWARD» является одной из самых престижных в данной профессиональной сфере, ежегодно мероприятие собирает сотни представителей инфраструктуры, а результаты голосования жюри проходят проверку независимого аудитора.

Материал предоставлен пресс-служба ПАО «БАНК УРАЛСИБ»