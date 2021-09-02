Житель Ставрополя погиб в аварии в Нефтекумском районе

Инцидент произошел 1 сентября, около 05:00, на автодороге «Ачикулак –Махмуд –Мектеб -Тукуй-Мектеб» Нефтекумского района Ставрополья.

Там водитель автомобиля Тойота Камри не справился с управлением, съехал с дороги в кювет, машина перевернулась. От полученных травм 41-летний водитель погиб. Он оказался жителем Ставрополя. В момент происшествия мужчина не был пристегнут ремнем безопасности, что усугубило тяжесть последствий.

Сейчас по факту аварии проводится проверка. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Тем временем в Михайловске под колеса иномарки попал 35-летний пешеход. Его с травмами доставили в больницу.

За рулем легковушки находилась 42-летняя местная жительница. Выяснилось, что за последние два года она около 10 раз привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД.