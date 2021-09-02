Более 658,5 тысячи ставропольцев получили первый компонент вакцины от Covid-19

К сегодняшнему дню на Ставрополье количество получивших первый компонент вакцины уже превышает 658,5 тысячи человек. Об этом сообщил губернатор Ставрополья. Число полностью вакцинированных — свыше 598,5 тысячи.

- Сегодня очень важно внимательное отношение к здоровью. Берегите себя и своих близких! – обратился Владимир Владимиров к землякам.

За сутки в нашем регионе от коронавируса скончались 22 пациента, у которых болезнь протекала в тяжелой форме.

За вчерашний день победить болезнь смогли 232 человека. За весь период пандемии в нашем крае выздоровели 62525. За вчерашний день диагноз подтвердился у 357 человек.