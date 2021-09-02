Ставропольцу, убившему мать ножом, предъявлено обвинение

Прокуратура Ставрополья утвердила обвинение по делу об убийстве 74-летней женщины. Подсудимым станет ее сын, передает пресс-служба надзорного ведомства.

В марте 2021 года в Ставрополе родственники поссорились. Обиженный мужчина нанес матери не менее 15 ударов ножом, от которых она скончалась в больнице. Сам обвиняемый пытался скрыться с места преступления, для чего выпрыгнул в окно.

- При падении повредил ногу и был задержан сотрудниками правоохранительных органов с орудием преступления в руках. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд города Ставрополя для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Мужчине вменяют статью "Убийство". Ему грозит до 15 лет тюрьмы.