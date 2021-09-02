Ставропольский врач ответит за смерть пациентки, отключенной от ИВЛ

В Георгиевский городской суд поступило дело врача, которого обвиняют в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Подсудимый был врачом-терапевтом районной больницы. Временно его перевели на должность врача-стажера отделения анестезиологии-реанимации. Во время операции пациентки, которой диагностировали коронавирус, он полностью извлек интубационную трубку аппарата ИВЛ. Вентиляция легких у тяжелой больной прекратилась. Врач, проводивший операцию, потребовал вернуть устройство, но тот этого не смог сделать. Из-за чего больная умерла.

Обвиняемого вменяют статью "Причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".