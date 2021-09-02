На деньги от отмененных дней городов на Ставрополье купят лекарства для детей с диабетом

На Ставрополье из-за непростой эпидобстановки празднование Дней городов, сел и муниципальных округов отменено. Напомним, число умерших от коронавируса в регионе достигло 2371. За сутки диагноз подтвердился еще у 357 человек.

- Как и планировали, сэкономленные в результате средства направляем на поддержку детей с сахарным диабетом, - сообщил губернатор Ставрополья.

Таких пациентов, состоящих в нашем регионе на учете в эндокринологических кабинетах, – 828 человек.

Для них дополнительно купят инсулины, средства самоконтроля, расходные материалы для инсулиновых помп.

Родители этих детей получат средства удаленного контроля уровня глюкозы, и смогут следить за состоянием своих детей дистанционно, через смартфон.

- Это уникальная технология, которую мы апробируем одни из первых. Механизм распределения уже отработан с Минздравом Ставрополья, - добавил Владимир Владимиров.

Жителям Ставрополья сообщили, что лекарственные препараты, расходные материалы будут выдаваться через учреждения здравоохранения по месту жительства, где дети с сахарным диабетом состоят на учете. И первые партии уже поступят в ближайшие дни.

Родителям маленьких пациентов нужно обратиться к своему лечащему врачу. Их также научат, как пользоваться специальным программным обеспечением для удаленного контроля. Это касается всех районов Ставрополья.

Согласно последним данным, сахарный диабет — одно из самых часто диагностируемых эндокринных заболеваний у детей и подростков.

Оно является следствием недостаточности инсулина, характеризуясь расстройством углеводного и жирового обмена веществ. Заболеть можно в любом возрасте, но чаще всего это происходит в дошкольный период. Об этом диагнозе родителям необходимо знать максимум информации, чтобы облегчить жизнь и состояние своего ребенка.