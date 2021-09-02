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Происшествия2 сентября 2021 12:03

Адвокат со Ставрополья получил условный срок за мошенничество

Мужчина обманул клиентов
Антон ШАПОВАЛОВАнтон ШАПОВАЛОВ
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В Изобильненском районе вынесли приговор в отношении адвоката. Его обвиняли в мошенничестве, передает пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю.

В июле 2019 года услугами юриста решили воспользоваться две жительницы поселка Рыздвяный. Они хотели оспорить завещание и пересмотреть раздел долей. Женщины договорились с адвокатом, но он отказался заключать с ними письменное соглашение.

- Осужденный, воспользовавшись доверием потерпевших, а также отсутствием у них специальных познаний в области юриспруденции, получил денежные средства в сумме более 183 тысяч рублей, однако обещание не выполнил, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю.

Адвокат получил 1,5 года условно. Суд обязал его возместить ущерб в полном объеме.