Адвокат со Ставрополья получил условный срок за мошенничество

В Изобильненском районе вынесли приговор в отношении адвоката. Его обвиняли в мошенничестве, передает пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю.

В июле 2019 года услугами юриста решили воспользоваться две жительницы поселка Рыздвяный. Они хотели оспорить завещание и пересмотреть раздел долей. Женщины договорились с адвокатом, но он отказался заключать с ними письменное соглашение.

- Осужденный, воспользовавшись доверием потерпевших, а также отсутствием у них специальных познаний в области юриспруденции, получил денежные средства в сумме более 183 тысяч рублей, однако обещание не выполнил, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю.

Адвокат получил 1,5 года условно. Суд обязал его возместить ущерб в полном объеме.