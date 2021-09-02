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Происшествия2 сентября 2021 12:26

В Ставропольском крае 2 сентября объявили штормовое предупреждение

3 сентября в регионе ожидается сильный ливень
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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По данным Ставропольского Гидрометцентра, 3 сентября 2021 года в регионе прогнозируется ливень, град, гроза и шквалистый ветер. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

Сегодня, 2 августа по краю также ожидаются дожди. В краевом центре продолжают устранять последствия вчерашнего ливня.

Напомним, 1 сентября из-за сильного ливня подтопило дорогу по проспекту Кулакова. Местные жители поделились в сети фото и видео с места событий.

На кадрах видно, что движение затруднено из-за потока воды. По словам горожан, участок затапливает каждый раз во время сильного дождя.