В Ставрополе устраняют последствия ночного ливня

Городские спасатели оперативно отрабатывают заявки горожан по ликвидации последствий очередного ливня.

В ставропольскую Единую дежурно-диспетчерскую службу поступило 10 заявок о подтоплении зданий и домовладений, на высокий уровень воды на улицах и придомовых территориях. С

пасатели отработали 8 заявок, оставшиеся 2 – еще в работе. Ночью в ликвидации последствий ливня было задействовано 15 человек и 6 единиц техники. Специалисты с помощью помп откачали воду из мест подтопления.

В Октябрьском районе горожане жаловались на то, что река Чла вышла из берегов и подтапливает дачи в садоводческом некоммерческом товариществе «Ландыш». Спасатели ночью обследовали территорию. Там где позволяло русло реки уплотнили дамбу мешками с песком. Утром была проведена оценка последствий стихии.

Так как река выходит из берегов при каждом сильном ливне, принято решение разработать комплексный план действий, который позволит избежать подобных подтоплений. Проект должен быть масштабным, в его реализации примут участие региональные и муниципальные профильные ведомства.

По данным гидрометецентра на всей территории Ставропольского края сохраняется вероятность сильных дождей в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с.