На Ставрополье за сутки первую прививку от COVID-19 сделали 2867 человек

Первый компонент вакцины от COVID-19 на 2 сентября получили 658557 человек. За последние сутки +2867 человек. Вторым компонентом в крае привились уже 598576 человек. За последние сутки полностью прошедших вакцинацию стало на 5312 человек больше.

Остаток вакцины на 2 сентября по первому компоненту ГаммаКовидВак составляет 201211 доз, а по второму 128484 дозы.

Количество людей 60+ получивших вакцину в Ставропольском крае составляет 191722 человека, причем за последние сутки прирост вакцинированных в этой возрастной группе составил 783 человека.

Через интернет на вакцинацию записались 56681 житель края, за последние 24 часа 233 человек.