В северо-западной части Ставрополя построят новую школу стоимостью 1,2 млрд рублей

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

На строительной площадке будущей школы, на улице Федеральной глава Ставрополя встретился с общественниками, активистами, представителями и жителями района, чтобы ответить на все вопросы горожан. Местные жители уже давно ждали начала строительства школы.

Вопрос нехватки мест в образовательных учреждениях стоит очень остро в этом районе. Ближайшие школы перегружены в полтора-два раза.

И вот, наконец, благодаря реализации в Ставрополе национального проекта «Образование» в краевую столицу пришло федеральное и краевое финансирование. Общая стоимость проекта 1,2 млрд рублей, включая проектирование и оснащение.

Зона застройки не попадает в границы городского леса. Земельный участок площадью достаточной для размещения школы с 2000 года был предоставлен частнику для целей связанных с сельскохозяйственным производством на праве постоянного (бессрочного) пользования. За два десятилетия пустующая земля заросла самосевом – около 3600 кустарников и деревьев. Это тополя, ясени, акации, клены, грабы.

- Если бы у нас была возможность сохранить их, мы бы непременно это сделали. Но другой такой территории в этом районе в муниципальной собственности нет. Поэтому мы заложили в бюджет города средства в размере 25 млн рублей на компенсационные высадки, которые позволят нам уже в этом году посадить 4 тысячи зеленых насаждений, и еще 4 тысячи – в следующем году. Это будут красивые ухоженные декоративные деревья и кустарники, - рассказал Иван Ульянченко.