«Вакцинироваться нужно всем»: глава Невинномысска поделился мнением о прививке против COVID-19

Глава Невинномысска отметил также, что врачи на пределе своих возможностей делают все для того, чтобы пациенты сумели побороть болезнь. Поэтому не понимает тех, кто по-прежнему отказывается от прививки

На пресс-конференции глава Невинномысска Михаил Миненков рассказал журналистам о своем отношении к прививке против COVID-19. Учитывая, что в третью волну вирус помолодел и осложнения от него стали тяжелее, Миненков считает вакцинацию единственным способом остановить пандемию. Глава Невинномысска отметил также, что врачи на пределе своих возможностей делают все для того, чтобы пациенты сумели побороть болезнь. Поэтому не понимает тех, кто по-прежнему отказывается от прививки. - Еще в июле в городе болело 19 человек. Сегодня - 900. Все они не привиты или заразились сразу после прививки, когда антитела еще не успели сформироваться. Как глава города, я полностью поддерживаю добровольную вакцинацию. Мое личное мнение – вакцинироваться нужно всем также, как мы вакцинируемся от гриппа или испанки, - убежден Михаил Миненков.