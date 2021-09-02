Дети с сахарным диабетом получат приборы постоянного контроля глюкозы бесплатно

Эпидобстановка по коронавирусу на Ставрополье остается напряженной. На днях было принято решение отменить все массовые мероприятия. Отменены, в том числе, традиционные празднования Дней городов и сел.

А сэкономленным средствам нашли достойное применение. Их направят на поддержку ребятишек, страдающих сахарным диабетом первого типа. Их в крае проживает 828 человек от 0 до 18 лет.

Для того, чтобы состояние ребенка не ухудшалось, нужно постоянно контролировать уровень глюкозы в крови.

Современные технологии позволяют это делать без забора крови и в круглосуточном режиме. Нужен лишь специальный прибор, который крепится на тело ребенка и в онлайн-режиме передает точные данные на телефон родителей.

Именно такие приборы будут закуплены на средства, которые не потратят на городские праздники. Также будут закуплены инсулин, и расходные материалы для инсулиновых помп.

Согласно последним данным, сахарный диабет — одно из самых часто диагностируемых эндокринных заболеваний у детей и подростков.

Оно является следствием недостаточности инсулина, характеризуясь расстройством углеводного и жирового обмена веществ. Заболеть можно в любом возрасте, но чаще всего это происходит в дошкольный период. Об этом диагнозе родителям необходимо знать максимум информации, чтобы облегчить жизнь и состояние своего ребенка.