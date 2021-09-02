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Общество2 сентября 2021 18:11

Через суд Невинномысска удалось уничтожить незаконную СТО

Судебные приставы убедили хозяина постройки самостоятельно снести ее
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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В суде Невинномысска сообщили о сносе незаконной станции технического обслуживания автомобилей. Постройка не была зарегистрирована и работала "на себя". Ведомство постановило избавиться от нее.

- Должник решение суда исполнять отказался. Не повлияло на гражданина и вынесение судебными приставами 5-тысячного исполнительского сбора, и неоднократное привлечение к административной ответственности. Мужчина все штрафы оплачивал, но строение не демонтировал, - сказано в сообщении ведомства.

Все же хозяин постройки согласился демонтировать СТО без лишних проблем. Напомним, ранее мэр города Михаил Миненков комментировал проблему незаконных построек на примере незарегистрированной заправки в черте Невинномысска.

По его словам, администрация делает все, чтобы решить проблему конструктивно, но вторгаться в частную собственность не может.