Через суд Невинномысска удалось уничтожить незаконную СТО

В суде Невинномысска сообщили о сносе незаконной станции технического обслуживания автомобилей. Постройка не была зарегистрирована и работала "на себя". Ведомство постановило избавиться от нее.

- Должник решение суда исполнять отказался. Не повлияло на гражданина и вынесение судебными приставами 5-тысячного исполнительского сбора, и неоднократное привлечение к административной ответственности. Мужчина все штрафы оплачивал, но строение не демонтировал, - сказано в сообщении ведомства.

Все же хозяин постройки согласился демонтировать СТО без лишних проблем. Напомним, ранее мэр города Михаил Миненков комментировал проблему незаконных построек на примере незарегистрированной заправки в черте Невинномысска.

По его словам, администрация делает все, чтобы решить проблему конструктивно, но вторгаться в частную собственность не может.