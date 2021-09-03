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Общество3 сентября 2021 8:34

На Ставрополье прививку против COVID-19 уже сделали почти 661 тысяча человек

Об этом сообщил губернатор региона 3 сентября
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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На Ставрополье продолжается кампания по вакцинации. Прививку против COVID-19 в нашем крае уже сделали почти 661 тысяча человек.

- Берегите себя и оставайтесь здоровыми! – обратился Владимир Владимиров к землякам.

Напомним, за вчерашний день победить болезнь смогли 182 человека. Однако, к сожалению, на Ставрополье установлен новый антирекорд по числу умерших от коронавируса.

Жертвами болезни за вчерашний день стали 23 пациента, у которых болезнь протекала в тяжелой форме. Еще у 355 жителей региона подтвердился коронавирус за сутки.