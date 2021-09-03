В Ставрополе 4 сентября на 4 площадках развернутся ярмарки выходного дня

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Ставрополе 4 сентября на 4 площадках во всех трех районах города развернутся сразу 4 ярмарки выходного дня.

Так, в Промышленном районе на улице Васильева, 35/1 и 45 Параллель, 26, в Ленинском – Куйбышева,48, а в Октябрьском – Вокзальная, 33. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Свою продукцию гостям и жителям Ставрополя представят десятки местных товаропроизводителей и сельхозпредприятий.

Горожане по традиции смогут купить сезонные овощи и фрукты, бахчевые, подсолнечное масло, молочную продукцию и хлебобулочные изделия, рыбу, мясо, сахар, крупы и многое другое. Ярмарки выходного дня продлятся с 98:00 до 16:00.