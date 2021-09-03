8 лет колонии получил ставрополец за убийство, совершенное 18 лет назад

Суд вынес приговор в отношении 68-летнего жителя Шпаковского района. Он признан виновным в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России. По данным ведомства, 15 июня 2003 года мужчина вместе со своим другом распивали дома спиртные напитки.

Через некоторое время мужчины пошли в магазин, по дороге к которому между ними произошел словесный конфликт. Желая отомстить обидчику за высказанные оскарбления в свой адрес осужденный вернулся домой и взял нож.

Потом вернулся на место конфликта и нанес потерпевшему два удара ножом в область живота.

От полученных травм мужчина скончался в больнице. Раскрыть преступление по «горячим следам» не удалось. В апреле 2021 года правоохранители смогли установить злоумышленника и его местонахождение.

Суд назначил мужчине 8 лет колонии строгого режима.