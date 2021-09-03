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Происшествия3 сентября 2021 12:02

В Нефтекумском округе фермера будут судить за мошенничество с субсидиями

Против мужчины возбудили уголовное дело
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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Глава одного из крестьянско-фермерских хозяйств Нефтекумского округа подал в учреждение подложный пакет документов на субсидию, выделяемую в рамках поддержки сельхозпроизводителей.

Злоумышленник, используя печать, сам изготовил справки, где отразил ложные и недостоверные сведения о якобы выращенных им овощных культурах на земельном участке и понесенных при этом затратах.

В итоге региональное учреждение сельского хозяйства одобрило фермеру предоставление субсидий на возмещение части затрат, осуществленных товаропроизводителем и ему около 800 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее сайт stav.kp.ru писал, что на Ставрополье 53-летняя женщина перевела лжесотруднику банка 1 миллион рублей. Сейчас полиция устанавливает личность мошенника. По данному факту возбуждено уголовное дело.