В Ставрополе пьяный водитель во время поездки заснул на светофоре

В Ставрополе автоинспекторы предотвратили поездку водителя, который находился за рулем с признаками опьянения.

Этого мужчину сотрудники заметили на улице Западный Обход. Легковушка подъехала к светофору, и пока водитель ждал разрешающего сигнала, он уснул прямо на глазах у полицейских. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по краю.

Сотрудники ГИБДД прекратили дальнейшее движение автомобиля. Мужчина едва мог разговаривать, не мог понять, где он находится и куда едет.

После этого 37-летний местный житель от прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказался.

Правоохранители составили протокол по статье: «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

Нарушителю грозит лишение права управления, крупный штраф, а также по истечении срока лишения мужчине предстоит пройти медицинскую комиссию и заново сдать экзамены для возвращения водительского удостоверения.