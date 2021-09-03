В Минздраве прокомментировали сообщение об отсутствии лекарств в «красной зоне» Ессентуков

В Ессентуках родственники ковид-пациента пожаловались, что им приходится самим покупать дорогостоящие препараты. Министерство здравоохранения Ставрополья считает эту историю надуманной.

- Не названы ни наименование препаратов, которых якобы нет ни в больницах, ни аптека, ни фамилия врача, который заставляет больных покупать лекарства за свой счет, ни даже медицинское учреждение, где это происходит. В Ессентуках две больницы, где лечатся пациенты с коронавирусом. Если бы это была реальная ситуация, виновных пострадавшие люди назвали бы. Что касается нашего лечебного заведения, то всеми необходимыми препаратами и расходными материалами наши пациенты, в том числе с коронавирусной инфекцией и находящиеся в «красной зоне», обеспечены полностью. Наши пациенты не покупают лекарства за собственные средства, - рассказал главный врач Ессентукской центральной городской больницы Василий Ангилов.

Все больницы Ессентуков, где на лечении находятся пациенты с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция», в полной мере обеспечиваются необходимыми лекарственными препаратами.

Все медикаменты предоставляются абсолютно бесплатно. Об этом 3 сентября заявили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Тем временем в Ессентуках за сутки коронавирусом заразились 4 пациента. За весь период пандемии число заболевших достигло 2316.