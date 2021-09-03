В Ставрополе в день окончания Второй мировой войны прошла памятная акция

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

3 сентября, в России отмечается памятная дата – 76 лет со дня окончания Второй мировой войны. Сегодня возложили цветы к могиле-мемориалу генерала армии Иосифа Апанасенко.

Собравшиеся почтили память защитников Родины, погибших во времена Второй мировой войны, минутой молчания. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Герои нашей страны – солдаты и офицеры, труженики тыла в ходе четырех лет бескомпромиссных и кровопролитных сражений разгромили армию Вермахта.

Напомним, что также каждый год 3 сентября в нашей стране отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. В 2021 году в России мероприятия, приуроченные к памятной дате, пройдут в 16-й раз.