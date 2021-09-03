В Ставрополе в память о жертвах террора прозвенел колокол

3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом, в Ставрополе прошел траурный митинг.

На площадке перед Дворцом культуры и спорта собрались официальные лица города и края, представители национально-культурных объединений, жители краевой столицы.

Выбор этого места для мероприятия не случаен. Ведь именно здесь 26 мая 2010 года произошел террористический акт.

Перед началом концерта чеченского танцевального ансамбля «Вайнах» сработало взрывное устройство. Более 50 человек получили ранение, а 8 – погибли, в том числе 12 летняя девочка.

Скорбный список городов, пострадавших от терроризма, пугающе велик – Москва, Владикавказ, Буйнакск, Каспийск, Нальчик, Назрань, Волгодонск, Буденновск, Волгоград, Кизляр, Грозный, Пятигорск, Минеральные Воды, Санкт-Петербург и многие другие.

И конечно, участники митинга вспомнили об ужасных событиях 17-летней давности в школе № 1 города Беслана.

Тогда во время праздничной линейки, посвященной Дню знаний, террористы захватили 1128 заложников – детей, родителей, учителей. В списке погибших 148 взрослых и 186 детей.

В знак памяти о случившихся событиях на площадке 3 раза прозвенел колокольный звон как символ мира, милосердия и сострадания.