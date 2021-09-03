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Общество3 сентября 2021 16:04

Подрядчика наказали за срыв работ с детской площадкой в Ставрополе

Проверку организовали по поручению Александра Лоренца
Антон ШАПОВАЛОВАнтон ШАПОВАЛОВ
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Прокуратура Ставрополья закончила проверку после публикации о демонтаже детской игровой площадки в краевой столице. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В мае администрация Ленинского района Ставрополя и подрядчик заключили контракт на выполнение работ по благоустройству внутриквартальных территорий. Компания должна была обустройство спортивно-игровых комплексов, новых спортивно-игровых площадок, антивандальных тренажеров.

Местные жители пожаловались, что детскую площадку демонтировали, но новые объекты так не были возведены.

- По фактам выявленных нарушений закона в отношении директора юрлица прокурором возбуждено дело об административном правонарушении. Кроме того, по данному факту прокуратурой района директору организации внесено представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено, лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, - сказано в сообщении.

Проверку инициировали по поручению прокурора Ставропольского края Александра Лоренца. Выполнение работ находится на контроле ведомства.