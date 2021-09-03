На Ставрополье из-за удара молнии загорелась кровля жилого дома

Из-за удара молнии в Арзгирском округе загорелась кровля жилого дома. Устранять последствия стихии, бушевавшей вчера на Ставрополье, отправились пожарные. Инцидент произошел поздно ночью, 2 сентября.

В этот день жителей одного из домов села Садового разбудил страшный грохот. Решив проверить, что случилось, хозяева дома выбежали на улицу и увидели, как крышу их жилого строения охватило пламя.

Причиной начавшегося пожара могла стать молния, ударившая в постройку. К счастью, владельцы здания вовремя среагировали и успели отключить электричество и газ. Об этом сообщает пресс-служба аварийно-спасательной и пожарной службы региона.

Прибывшие на место происшествия пожарные села Садового оперативно приступили к тушению дома. Действовать приходилось очень быстро, поскольку рядом находились другие здания, на которые могло перекинуться пламя.

В результате пожара выгорело 70 квадратных метров жилого помещения.