В Петровском округе после ливней разрушена автодорога

Фото: пресс-служба УГГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Сегодня, 3 сентября на региональной автодороги «Светлоград – Благодарный – Буденновск» Петровского городского округа произошла просадка проезжей части из-за обильных осадков.

Повреждение образовалось на одной из полос движения на отрезке около 300 метров. Об этом сообщает пресс-служба УГГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Сейчас на участке несет дежурство экипаж ДПС, который организовывает реверсивное движение транспорта по одной полосе. Установлены временные дорожные знаки.

Сейчас группа специалистов дорожной отрасли, а также специалисты управления Госавтоинспекции края проводят обследование автодороги и прилегающей территории. Решается вопрос об ограничении движения, либо возможности проведения ремонта при реверсивном движении.

Госавтоинспекция Ставрополья просит участников дорожного движения по возможности отказаться от проезда по данному участку. Объезд осуществляется через город Светлоград.