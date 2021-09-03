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Экономика3 сентября 2021 19:27

В Ипатовском округе на грант Минсельхоза построили специальную теплицу

Она предназначена для выращивания овощей на крытом грунте
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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Министерство сельского хозяйства выделило грант "Агростартап" аграрию из Ипатовского округа Ставропольского края. Средства выделяют по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

- Сумма выделенных Минсельхозом региона средств превысила 2, 97 миллиона рублей. На эти средства аграрий строит теплицы для выращивания огурцов и томатов суммарной площадью более 1,2 гектара, - сообщили в ведомстве.

Также строительство дало рабочие места, сейчас рабочие собирают первый урожай. Всего в регионе урожайность составила 42 кг/м² для томатов и порядка 60 кг/м² для огурцов. В 2021 году уже произвели 65,9 тысячи тонн овощей.