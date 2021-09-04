В Предгорном районе Ставрополья выросло число молодых семей

В Предгорном районе Ставрополье растет число молодых семей. Так, с начала года брак зарегистрировали более 350 молодоженов.

- Это на 72 семьи больше, чем за аналогичный период прошлого года, - сообщили в управлении по информационной политике аппарата Правительства Ставропольского края.

350- по счету свадьба стала международной – в брак вступили пятигорчанка Анастасия Мищенко и афганец Мустафа Ауранг.

- Ограничения, связанные с пандемией, не помешали росту числа молодых семей. И такая тенденция сохраняется уже не первый год. Надеемся, что и в дальнейшем все больше любящих сердец будут соединяться узами брака, - отметил глава муниципального округа Николай Бондаренко.

В общей сложности на Ставрополье с начала 2021 года брак зарегистрировали более 9 тыс. молодоженов, что на 20% больше аналогичного периода прошлого года.