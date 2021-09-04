В Ставропольском крае успешно развивается сельский туризм

Сельский туризм набирает популярность. Фото: Минтуризма СК.

В Ставропольском крае активно развивается сельский туризм. На сегодняшний день в реестр минтуризма края внесен 51 объект, в числе которых - фермерские и винодельческие хозяйства, частные музеи, этнографические комплексы. Об этом сообщили в управлении по информационной политике аппарата Правительства Ставропольского края.

Так, гости и жители края могут посетить оленью ферму в Андроповском районе; единственный в России конный завод, где выращивают арабских скакунов – это Терский племенной конный завод № 169 в Минераловодском округе; познакомиться с бытом терских казаков можно в станице Боргустанской Предгорного округа; побывать в этнодеревне в Левокумсском районе; узнать историю винодельческих заводов Ставрополя, Минераловодского, Буденновского, Изобильненского, Левокумского округов и другое.

- Уверенно можно говорить, что Ставропольский край - это флагман развития сельского туризма, регион, обладающий мощным потенциалом в этом направлении. Развитие сельского туризма способствует созданию дополнительных рабочих мест, повышению уровня жизни населения на селе и в малых городах, - отметил министр туризма и оздоровительных курортов региона Кирилл Реут.