Ставропольские школьники станут участниками соревнований по фотокроссу

В Ставрополе в преддверии Дня города пройдут необычные соревнования. Школьников приглашают принять участие в фотокроссе «Молодые фотографы». Участвовать смогут ставропольцы старше 12 лет. При этом к соревнованиям будут допущены и команды в составе двух-трех человек.

- В течение двух часов школьники, передвигаясь по городу, будут искать необходимые темы и ракурсы. Завершив фотокросс, участники отберут несколько лучших фотографий, которые потом выставят на конкурс, - рассказали в пресс-службе администрации города.

Работы оценит компетентное жюри, а итоги подведут 8 октября.

Фотокросс стартует в 15.00 24 сентября от Дворца детского творчества. Конкурсанты должны с собой взять фотоаппарат с пустой картой памяти и заряженный мобильный телефон для связи.

- Для участия необходимо составить заявку согласно положению о соревновании и отправить ее на электронный адрес SddtTRK45@yandex.ru до 24 сентября, - добавили в горадминистрации.