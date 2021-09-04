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Общество4 сентября 2021 10:08

Ставропольские школьники станут участниками соревнований по фотокроссу

Состязания «Молодые фотографы» пройдут 24 сентября
Алина МАКСИМОВА
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В Ставрополе в преддверии Дня города пройдут необычные соревнования. Школьников приглашают принять участие в фотокроссе «Молодые фотографы». Участвовать смогут ставропольцы старше 12 лет. При этом к соревнованиям будут допущены и команды в составе двух-трех человек.

- В течение двух часов школьники, передвигаясь по городу, будут искать необходимые темы и ракурсы. Завершив фотокросс, участники отберут несколько лучших фотографий, которые потом выставят на конкурс, - рассказали в пресс-службе администрации города.

Работы оценит компетентное жюри, а итоги подведут 8 октября.

Фотокросс стартует в 15.00 24 сентября от Дворца детского творчества. Конкурсанты должны с собой взять фотоаппарат с пустой картой памяти и заряженный мобильный телефон для связи.

- Для участия необходимо составить заявку согласно положению о соревновании и отправить ее на электронный адрес SddtTRK45@yandex.ru до 24 сентября, - добавили в горадминистрации.