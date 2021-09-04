Лауреатом международного конкурса стала 9-летняя цирковая артистка из Ставропольского края

Ставропольская цирковая артистка получила награду. Фото: пресс-служба администрации Георгиевского округа.

Ставропольская цирковая артистка 9-летняя Настя Петрова из Георгиевского округа Ставропольского края получила диплом лауреата I степени в номинации «Оригинальный жанр» IV Международного конкурса-фестиваля многожанрового искусства «Волна успеха».

Номер Насти на кольце в воздухе стал лучшим в номинации.

Девочка является полноправным артистом шоу-группы «Магеллан» Урухского сельского Дома культуры. Она выступает и сольно, и в составе циркового коллектива.

- Успела отличиться в краевых, всероссийских и международных конкурсах и фестивалях. Среди них - конкурс малых театральных форм «Георгиевские сезоны - 2018», международные конкурсы-фестивали искусства и творчества «Морское сияние», «Искусство длиною в жизнь…», FolkMusicFestival, - сообщили в управлении по информационной политике аппарата Правительства Ставропольского края.

Отмечается, что школьница также участвует в различных флешмобах среди цирковых студий России и танцевальных акциях.