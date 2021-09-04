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Общество4 сентября 2021 11:07

Житель Ставрополя лишился 100 тысяч рублей при заказе массажа на дом

Молодой человек остался без массажа и без денег
Алина МАКСИМОВА
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Жертвой мошенников стал 18-летний житель Ставрополя, который попытался вызвать на дом массажиста. Парень обратился по объявлению в интернете в салон массажа, предоставляющий услуги на дому. С него потребовали предоплату.

После внесения средств ему позвонил неизвестный, представившийся хозяином салона, и заявил, что из-за молодого клиента у них зависла касса и парню придется возместить понесенные убытки.

В общей сложности молодой человек перевел на разные счета около 100 тысяч рублей, массажиста он так и не дождался. В итоге потерпевший обратился в полицию.

- Следственным отделом №3 СУ УМВД России по городу Ставрополю по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ставропольскому краю.