Ставропольским самозанятым расскажут о правах и возможностях

В Ставрополе состоится практический семинар для самозанятых. Организатором мероприятия выступят городской центр предпринимательства совместно с администрацией краевой столицы, Федеральная налоговая служба, краевой фонд микрофинансирования и центром занятости населения. Тема семинара - «Самозанятые и меры поддержки для них».

- На семинаре расскажут, как стать самозанятым, объяснят преимущества налога на профессиональный доход перед другими налоговыми режимами, подскажут с чего начать свое дело, дадут набор базовых инструментов для финансирования проекта, - пояснили в пресс-службе администрации Ставрополя.

В рамках мероприятия участникам расскажут о возможности получения до 250 тысяч рублей в рамках социального контракта, а также до 500 тысяч рублей под 3,25 % в качестве микрозайма.

Мероприятие состоится в 13.00 15 сентября в молодежном пространстве «Лофт».