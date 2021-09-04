Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество4 сентября 2021 11:48

Ставропольским самозанятым расскажут о правах и возможностях

Практический семинар пройдет 15 сентября
Алина МАКСИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

В Ставрополе состоится практический семинар для самозанятых. Организатором мероприятия выступят городской центр предпринимательства совместно с администрацией краевой столицы, Федеральная налоговая служба, краевой фонд микрофинансирования и центром занятости населения. Тема семинара - «Самозанятые и меры поддержки для них».

- На семинаре расскажут, как стать самозанятым, объяснят преимущества налога на профессиональный доход перед другими налоговыми режимами, подскажут с чего начать свое дело, дадут набор базовых инструментов для финансирования проекта, - пояснили в пресс-службе администрации Ставрополя.

В рамках мероприятия участникам расскажут о возможности получения до 250 тысяч рублей в рамках социального контракта, а также до 500 тысяч рублей под 3,25 % в качестве микрозайма.

Мероприятие состоится в 13.00 15 сентября в молодежном пространстве «Лофт».