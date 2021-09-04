На Ставрополье установят 13 памятных досок в честь солдат ВОВ

В Петровском районе Ставропольского края установят 13 памятных досок в честь солдат Великой Отечественной. Мероприятия пройдут рамках проекта «Улица Героя».

По данным управления по информационной политике аппарата Правительства Ставропольского края, четверо из тех, чье имя выбито на мемориальной доске, петровчане.

Отмечается, что в Высоцком, Ореховке и Светлограде есть улицы имени Героев Советского Союза гвардии лейтенанта Романа Стефановича Николаенко, старшего сержанта Алексея Кирилловича Голощапова и старшего лейтенанта Ивана Сергеевича Мазницына. Все они родились в Петровском округе и были удостоены звания «Героя» посмертно.

Не так давно мемориальная доска появилась в селе Николина Балка на улице в честь полного кавалера Ордена Славы Гавриила Федоровича Алексеенко. Он во время войны спас жизнь десяткам раненых солдат и командиров, а в мирное время в родном селе восстанавливал сельское хозяйство в должности председателя колхоза.