Аграрии Ставрополья приступили к севу озимого рапса

На Ставрополье аграрии приступили к севу озимого рапса. Посевная кампания начата в Александровском, Ипатовском, Курском, Петровском, Красногвардейском округах.

По данным регионального минсельхоза, уже посеяно 6,3 тыс. га, что составляет 6,8% от планируемого объема.

- Озимые посадки при хорошей перезимовке дают в нашем регионе высокий урожай, поэтому в этом году аграрии решили увеличить площади посевов озимого рапса на 50%, - пояснила начальник отдела растениеводства министерства сельского хозяйства Ставропольского края Елена Тамбовцева.

Всего в 2021 году рапсом планируется засеять более 90 тыс. га. сельскохозяйственных земель Ставрополья.