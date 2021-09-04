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Происшествия4 сентября 2021 14:38

Житель Ставрополья ответит в суде за сбор наркосодержащего растения в лесополосе

Дело о незаконном обороте наркотиков передано в суд
Алина МАКСИМОВА
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В Ставропольском крае на скамье подсудимых окажется 42-летний житель Андроповского района, который для себя собрал в лесополосе наркосодержащее растения.

Дело о незаконном обороте наркотиков уже передано в суд.

Растение, которое по данным экспертизы является наркоседражщим, он собрал в лесополосе, а потом хранил у себя дома. Общий вес растения, которое во время обыска обнаружили полицейские, составил более 370 граммов.

- После сбора достаточной доказательной базы противоправной деятельности гражданина уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в районный суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ставропольскому краю.