Более 54 тыс жителей Невинномысска приняли участие в субботнике

Горожане вышли на массовый субботник. Фото: пресс-служба администрации Невинномысска.

В Невинномысске прошел массовый субботник – на уборку города вышли более 54 тысяч местных жителей. Об этом на своей странице в Инстаграм рассказал глава Невинномысска, Герой России Михаил Миненков.

Горожане во время субботника установили сразу три рекорда: по количеству участников, по площади убранной территории и по количеству вывезенного мусора.

Так, в субботнике участвовали 54 235 человек, которые убрали 182 00 квадратных метров территории и вывезли 35 800 куб.м. мусора.

Город в порядок приводили все: заводчане, бизнесмены, школьники и студенты, врачи и педагоги, волонтеры и просто неравнодушные люди. Все дружно косили траву и кронировали деревья, очищали от мусора и сухих веток территорию от Кубани и до ФАД Кавказ. В помощь людям направили более 400 единиц спецтехники.

- Огромное спасибо всем, кому не безразличен Невинномысск, всем, кто сегодня присоединился к большому экологическому празднику! Благодаря вам мы это сделали! И, как оказалось, это действительно просто! – написал на странице в Инстаграм глава Невинномысска.