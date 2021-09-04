В Дагестане "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" обеспечит бесперебойное энергоснабжение всех абонентов

Жителей Дагестана обеспечат бесперебойным энергоснабжением. Фото: "Россети"

Следственное управление СЧ МВД РФ по Республике Дагестан в рамках уголовного дела продолжает оперативные мероприятия в отношении ООО "Дагэнержи" и ООО "Электрон" по факту многомилионных хищений должностными лицами указанных компаний по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Проведены обыски и изъята документация, найдено подтверждение нарушений со стороны указанных юрлиц.

Вместо того, чтобы сознаться в своих противоправных деяниях и начать прозрачно работать в рамках закона, представители вышеуказанных частных энергокомпаний в публичном пространстве дискредитируют деятельность правоохранительных органов, выступая с угрозами намеренного нарушения энергоснабжения потребителей.

В этой связи гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Республики Дагестан (филиал "Россети Северный Кавказ"-"Дагэнерго") заверяет региональных потребителей в том, что обеспечит бесперебойное энергоснабжение всех абонентов.

Важно отметить, что мероприятия правоохранительных органов направлены на наведение порядка в дагестанской отрасли и не повлекут за собой нарушения энергоснабжения.

Кроме того, каждый потребитель, который находится в договорных отношениях с независимой энергокомпанией, ведущей сомнительную деятельность, может обратиться к гарантирующему поставщику, заключить с ним договор и перейти к нему на обслуживание.

Напомним, ранее частная компания "Дагэнержи", преследуя цель дестабилизировать энергетическую обстановку в регионе, уже пыталась незаконно отключать потребителей гарантпоставщика. Арбитражный суд запретил частникам проводить подобные отключения.

Однако аффилированные друг с другом частный энергосбыт и электросети продолжают нарушать закон и повышать градус социального напряжения. Это и послужило поводом для мероприятий правоохранительных органов.

Гарантпоставщик электроэнергии и правоохранительные органы призывают дагестанских потребителей и общественность не идти на поводу у сомнительных манипуляций частных компаний и не становиться тем самым невольными участниками процесса препятствия работе органов правопорядка.