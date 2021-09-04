Прокуратура проводит проверку по факту ДТП с двумя погибшими на Ставрополье

Страшное ДТП произошло в селе Стародубском Буденновского округа Ставропольского края поздно вечером в пятницу, 3 сентября.

Водитель автомобиля «Лада Калина» превысил скорость и, не справившись с управлением, влетел в дерево. В результате аварии погиб 24-летний водитель и его 25-летний пассажир. Еще двое человек доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

- По данному факту Буденновской межрайонной прокуратурой проводится проверка, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований федерального законодательства, - сообщили в пресс-службе прокуратуры СК. - По итогам будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.