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Происшествия4 сентября 2021 18:53

Прокуратура проводит проверку по факту ДТП с двумя погибшими на Ставрополье

Водитель «Калины» превысил скорость и влетел в дерево
Алина МАКСИМОВА
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Страшное ДТП произошло в селе Стародубском Буденновского округа Ставропольского края поздно вечером в пятницу, 3 сентября.

Водитель автомобиля «Лада Калина» превысил скорость и, не справившись с управлением, влетел в дерево. В результате аварии погиб 24-летний водитель и его 25-летний пассажир. Еще двое человек доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

- По данному факту Буденновской межрайонной прокуратурой проводится проверка, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований федерального законодательства, - сообщили в пресс-службе прокуратуры СК. - По итогам будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.