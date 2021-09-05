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Общество5 сентября 2021 8:09

От коронавируса за сутки умерли 22 жителя Ставропольского края

Число новых заболевших оказалось выше, чем количество выздоровевших
Антон ШАПОВАЛОВАнтон ШАПОВАЛОВ
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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров опубликовал статистику по коронавирусу за 5 сентября. Новые данные соответствуют тенденции, сложившейся в последнее время.

Медики выявили 357 новых случаев заражения Covid-19. Общее количество заболевших стало 77011 человек. 278 пациентов на утро воскресенья были выписаны, число выздоровевших достигло отметки в 63225 человек.

22 ставропольца не смогли побороть коронавирус. В регионе известно о 2437 летальных случаях. "Активными" больными на Ставрополье остаются 11349 человек. Темпы исследований на Covid-19 увеличиваются. Только за 17 дней региональные медики провели более 120 тысяч тестов. Число исследований за время пандемии - 2,435 млн.

- Вакцинация против COVID-19 в нашем крае продолжается. Прививку уже сделали более 665 тысяч человек. Берегите себя и оставайтесь здоровыми! - написал Владимиров в соцсетях.