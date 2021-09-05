Ставропольца наказали за символику арестантского движения

В Новоселицком районе наказали местного жителя за размещение в сети экстремисткой символики движения АУЕ*. Об этом сообщает пресс-служба Краевого суда.

Оперативники выяснили, что гражданин разместил запрещенную символику, находясь дома. В отношении составлен протокол об административном правонарушении по статье "Публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций".

- Гражданину П. назначено наказание в виде административного штрафа в доход государства в размере тысячи рублей. Постановление суда не вступило в законную силу, - сказано в сообщении.

*экстремистская организация, запрещенная в России