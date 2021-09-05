В Ингушетии у 14 сотрудников министерства нашли нарушения в декларациях

Прокуратура Ингушетии нашла нарушения в декларациях о доходах сотрудников министерства труда, занятости и социального развития республики. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Нарушение выявили в ходе проверки. Должностные лица предоставили недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах и имуществе. Несоответствия нашли и в данных семьи чиновников.

- Ими были укрыты сведения о находящихся в собственности и пользовании объектах недвижимого имущества, о полученных доходах от продажи автомобилей, не отражались и неверно отражались суммы доходов по месту работы и иные доходы, не указывались счета, открытые в кредитных организациях, а также не отражались и другие сведения, - поясняют в пресс-службе прокуратуры Ингушетии.

Прокурор Ингушетии внес представление об устранении нарушений. 14 сотрудников министерства, в том числе - семь начальников отделов, привлечены к дисциплинарной ответственности.