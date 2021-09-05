Куда чаще всего эмигрируют из Ставропольского края

Аналитики Северо-Кавказстат рассказали, куда чаще всего эмигрируют жители Ставропольского края. Согласно данным на первое полугодие 2021 года, в регионе наблюдается миграционный отток.

- За январь-июнь 2021 года в крае зарегистрирован миграционный отток населения – 1239 человек. По межрегиональной миграции отток составил 516 человек, по международной миграции – 723 человека, - сказано в сообщении.

За январь-июнь 2021 года на Ставрополье прибыли 35140 человек, а уехали из региона - 36379 человек. Таким образом, миграционная убыль составляет 1239 человек. Отмечается, что самый большой показатель - это внутрикраевая миграция.

Из других регионов на Ставрополье приехали 14225 человек, уехали - 14741. Из-за рубежа в край прибыли 4051 человек, а улетели - 4774. Чаще всего местные жители эмигрируют в страны СНГ - Армению (1462), Украину (833), Азербайджан (529) и Узбекистан (275). Большой отток идет также в Индию (245), Грузию (151) и Вьетнам (145).

Отметим также, что в Ставропольском крае наблюдается естественная убыль населения. За полгода 2021 года родилось 12779 человек, умерли - 18928, из которых детей младше года - 62.