Фирма из Невинномысска через суд запретила Google выдавать "умное голосование" в поиске

Арбитражный суд Москвы запретил Google и Яндексу показывать в поисковой выдаче словосочетание "умное голосование". Это следует из открытых данных, размещенных в единой базе.

Иск подала ООО "ВулИнтерТрейд", которая в августе 2021 года зарегистрировала на себя товарный знак "Умное голосование". Суд нашел законным требования фирмы и постановил Google и Яндексу не использовать обозначение в качестве одного из ключевых слов поиска. Ответчики могут оспорить решения в течение месяца.

Сама компания была зарегистрирована в 2017 году в Невинномысске и специализируется на оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем. Учредитель компании - Асият Магомедова, генеральный директор - Даниял Умаров. В 2020 году выручка компании составила 43,4 миллиона рублей, чистая прибыль – 3,9 миллиона рублей.

Ранее обозначение "умное голосование" использовали в политике.

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