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Общество5 сентября 2021 15:10

Останки без вести пропавшего солдата Великой Отечественной перезахоронили на Ставрополье

Судьба Ивана Дубова не была известна с 1941 года
Антон ШАПОВАЛОВАнтон ШАПОВАЛОВ
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В Ставропольском крае перезахоронили останки сержанта-пограничника Ивана Дубова, погибшего в годы Великой Отечественной войны. Торжественное мероприятие прошло на территории мемориального комплекса, посвященного Героям Гражданской и Великой Отечественной войны в Ипатово.

Дубовой были призван в армию 3 сентября 1940 года из ипатовского военкомата. Числился без вести пропавшим с 1941 года. В 2021 году его останки нашли в Тверской области. Его вместе с другими 318 солдатами похоронили в братской могиле в городе Белом.