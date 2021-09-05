Останки без вести пропавшего солдата Великой Отечественной перезахоронили на Ставрополье

В Ставропольском крае перезахоронили останки сержанта-пограничника Ивана Дубова, погибшего в годы Великой Отечественной войны. Торжественное мероприятие прошло на территории мемориального комплекса, посвященного Героям Гражданской и Великой Отечественной войны в Ипатово.

Дубовой были призван в армию 3 сентября 1940 года из ипатовского военкомата. Числился без вести пропавшим с 1941 года. В 2021 году его останки нашли в Тверской области. Его вместе с другими 318 солдатами похоронили в братской могиле в городе Белом.