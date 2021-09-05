Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия5 сентября 2021 17:03

Облитый кипятком ставрополец зарезал сожительницу

Мужчина получил реальный срок
Антон ШАПОВАЛОВАнтон ШАПОВАЛОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

Арзгирский районный суд закончил рассмотрение дела об убийстве женщины. Обвиняемый получил реальный срок, передает пресс-служба суда.

Гражданин поссорился с своей сожительницей. В ходе конфликта она облила его кипятком и таким образом причинила ожоговые раны. Мужчина в ответ дважды ударил ее ножом в грудь, отчего та умерла на месте.

- В судебном заседании, гражданин вину в совершении преступления полностью признал, раскаивался, просил строго не наказывать. Суд с учетом обстоятельств дела признал его виновным по статье "Убийство" и назначил наказание в виде реального лишения свободы, - сказано в сообщении.