Облитый кипятком ставрополец зарезал сожительницу

Арзгирский районный суд закончил рассмотрение дела об убийстве женщины. Обвиняемый получил реальный срок, передает пресс-служба суда.

Гражданин поссорился с своей сожительницей. В ходе конфликта она облила его кипятком и таким образом причинила ожоговые раны. Мужчина в ответ дважды ударил ее ножом в грудь, отчего та умерла на месте.

- В судебном заседании, гражданин вину в совершении преступления полностью признал, раскаивался, просил строго не наказывать. Суд с учетом обстоятельств дела признал его виновным по статье "Убийство" и назначил наказание в виде реального лишения свободы, - сказано в сообщении.