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Общество6 сентября 2021 7:53

На Ставрополье за сутки коронавирусом заразилось 355 человек

Число заболевших достигло 77366
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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На Ставрополье за сутки коронавирусом заразилось 355 человек. Число зараженных в регионе достигло 77366. Вчера еще 107 человек были выписаны.

Всего от инфекции за всю пандемию на Ставрополье излечились около 63,3 тысячи человек. Об этом сообщил губернатор Ставрополья на своей странице в Инстаграм.

К сожалению, есть и новые летальные случаи. Так, за сутки скончался 21 пациент. Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Число умерших на Ставрополье достигло 2458.