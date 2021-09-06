На Ставрополье за сутки коронавирусом заразилось 355 человек. Число зараженных в регионе достигло 77366. Вчера еще 107 человек были выписаны.

Всего от инфекции за всю пандемию на Ставрополье излечились около 63,3 тысячи человек. Об этом сообщил губернатор Ставрополья на своей странице в Инстаграм.

К сожалению, есть и новые летальные случаи. Так, за сутки скончался 21 пациент. Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Число умерших на Ставрополье достигло 2458.