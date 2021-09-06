На Ставрополье 20-летний покупатель ударил камнем по голове продавца за некачественный картофель

20-летний житель ставропольского поселка Краснозоринского пришел на рынок, чтобы купить картофель. Взглянув на урожай, молодой человек возмутился продукцией якобы ненадлежащего качества.

Он стал активно высказывать свое недовольство. Между ним и продавцом овощей завязался конфликт.

Разъяренный покупатель схватил камень и ударил потерпевшего по голове. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России. По данным ведомства, мужчине причинен легкий вред здоровью.

Подозреваемого доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств.

Против скандального покупателя возбудили уголовное дело по статье: «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».