В Ставропольском крае с 6 по 26 сентября пройдет двухэтапная операция «Скорость»

На Ставрополье с 6 по 11 сентября и с 21 по 26 сентября пройдет двухэтапная операция «Скорость». Рейды пройдут с 6 по 11 сентября в Арзгирском, Буденновском, Апанасенковском, Грачевском, Новоселицком, Шпаковскоммуниципальных округах, Ипатовском, Благодарненском, Изобильненском и Петровском городских округах.

Второй этап охватит крупные города – Ставрополь, Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки, Георгиевск, Минеральные Воды, а также Александровский, Курский,Левокумский, Степновский, Кировский, Советский, Нефтекумский округа.

Оба этапа будут проводиться на КМВ, на федеральной трассе «Кавказ» и на автодороге «Минеральные Воды – Кисловодск», а также на трассах вокруг Ставрополя.

Рейды проводятся круглосуточно. Мобильные приборы измерения скорости движения используют как наряды ДПС, так и скрытые патрули, не обозначенные цветографической окраской.

При выявлении нарушителей, данные передаются ближайшему экипажу для остановки и составления административного материала.