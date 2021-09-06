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Происшествия6 сентября 2021 10:11

В Левокумском районе предприниматель ответит за невыплату пособия по уходу за ребенком

Общая сумма образовавшейся задолженности составила более 19 тысяч рублей
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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В Левокумском районе индивидуальный предприниматель – глава КФХ обвиняется в невыплате заработной платы и иных выплат. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, с апреля по июнь 2020 года мужчина не выплачивал ежемесячное пособие по уходу за ребенком работнице предприятия.

Проверка финансово-экономической деятельности организации показала, что предприниматель имел возможность своевременно выплачивать пособие.

Общая сумма образовавшейся задолженности составила более 19 тысяч рублей. Следователи продолжают собирать необходимые доказательства.